App Store：游戏必须公开“开箱抽包”概率

【中关村在线新闻资讯】12月22日消息：手机“开箱子”已经成为一种主流的内购方式，但是“开箱抽奖”没有明确的概率却让玩家头疼。现在苹果将要对此提出要求，所有在App Store上架的包含“开箱”内容的应用和游戏，必须公开概率。

据报道，苹果在最新的App Store审核指南中表明，将对“应用内购买”增加新的要求，开发者必须对“开箱”概率进行公开，对玩家透明。虽然苹果没有明说，但按照惯例，如果不符合审查规定，应用将会卡审核，或强制下架。

这一条其实对中国玩家影响不大，因为中国监管部门在今年年中就明确要求在华销售的游戏厂商必须公开抽奖率，否则将不能通过审批。



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事实上，国外的玩家对中国的这一做法眼馋很久了，但是没有这么一个机构能够做出这样的规定，所以苹果这一次算是站在了玩家的一边。

App Store这种对游戏开发商影响巨大的平台，其表现出的姿态当然不会仅仅是表面功夫，要知道游戏从App Store下架将会遭受多大的损失，也不会有厂商愿意冒这样的风险。

总之不管厂商们怎么想，这个新规定对玩家来说都是个大好事。

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