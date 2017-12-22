景驰王劲回应百度起诉：没依据 也不怕

【中关村在线新闻资讯】12月22日消息，今日百度以侵犯商业秘密为由，将其前自动驾驶事业部总经理王劲及王劲所经营的美国景驰公司诉至北京知识产权法院。对此景驰科技表示，百度的起诉完全没有事实依据，作为一家创新的创业公司，我们无惧竞争对手的体量。



景驰王劲回应百度起诉（图片来自baidu）

景驰科技发表声明称，景驰科技表示，百度的起诉完全没有事实依据，公司律师将在事实和法律层面上予以回应。作为一家创新的创业公司，我们无惧竞争对手的体量，这样的挑战不会延阻发展的脚步。

根据报道，百度请求法院判令，两被告立即停止侵害百度的商业秘密，包括并不限于停止利用该商业秘密从事与百度相竞争的自动驾驶相关业务；并判令两被告共同赔偿其经济损失及合理开支5000万元，同时两被告公开声明消除影响，并承担全部诉讼费用。

对此百度方面回应称：“目前这一案件已经进入司法程序，任何进展，均以法院方面公开披露的信息为准。”

景驰科技回应全文：

百度的起诉完全没有事实依据，我们的律师将在事实和法律层面上予以回应。景驰科技全力以赴为中国缔造无人驾驶技术，现在已经成为中国无人驾驶技术无可争辩的领跑者。作为一家创新的创业公司，我们无惧竞争对手的体量，这样的挑战不会延阻我们发展的脚步。景驰总部即将搬回中国，两周内我们就将在中国展示我们的技术实力。大家敬请期待。

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