百度起诉王劲窃取无人驾驶机密:索赔5千万

【中关村在线新闻资讯】12月22日消息，今日百度以侵犯商业秘密为由，将百度前自动驾驶事业部总经理王劲及王劲所经营的美国景驰公司诉至北京知识产权法院。



百度起诉王劲窃取无人驾驶机密（图片来自baidu）

百度请求法院判令，两被告立即停止侵害百度的商业秘密，包括并不限于停止利用该商业秘密从事与百度相竞争的自动驾驶相关业务；并判令两被告共同赔偿其经济损失及合理开支5000万元，同时两被告公开声明消除影响，并承担全部诉讼费用。

对此百度方面回应称：“目前这一案件已经进入司法程序，任何进展，均以法院方面公开披露的信息为准。”

另据量子位相关报道称，百度起诉王劲主要基于三方面原因：一是违反竞业并招聘百度相关人员；二是百度在职期间注册景驰公司；三是通过离职不归还电脑和打印机的方式窃取公司机密等。

据了解，今年3月1日，百度通过内部邮件宣布，对现有业务及资源进行整合，成立智能驾驶事业群组（IDG），由百度集团总裁和首席运营官陆奇兼任总经理，高级副总裁王劲由于个人和家庭原因，将不再担任自动驾驶事业部（L4）总经理职务。

对于王劲的卸任，百度解释为，他将在内部休息调整一段时间。而就在内部邮件宣布次日，百度官网即“下架”了王劲的相关介绍。

今年3月27日，王劲出席2017洪泰基金CEO春分会时突然宣布自己将在五天后离开百度转而创业，创业方向正是自动驾驶。很快到4月初，王劲在美国成立景驰公司，并在2017 IT领袖峰会上，王劲以景驰公司创始人兼CEO的身份出现。

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