【中关村在线新闻资讯】 12月22日消息，近日统计机构Strategy Analytics放出了一份最新的研究报告，报告中显示iPhone X已经发售了一段时间，面部识别技术Face ID也成为消费者最受欢迎的一项功能，这主要归功于苹果所提供的安全性。



iPhone X什么功能最受欢迎？Face ID无争议当选（图片来自于谷歌）

Strategy Analytics表示，消费者很喜欢iPhone X的摄像头、显示屏、以及Face ID面部识别功能。苹果在新旗舰上移除已经非常成熟的Touch ID原本以为会遭受许多人的诟病。不过值得庆幸的是，Face ID的强势并没有让用户感受到功能的缺失。

Face ID是今年苹果新旗舰iPhone X的最重要功能。不过，这项功能一旦有多名用户使用的时候就出现问题。近日，苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi通过邮件向用户表示，Face ID主要是针对单用户使用设计。

Federighi提到苹果设计Face ID的初衷就是让他成为单用户安全验证方式，事实上最初Touch ID的设计也有类似的想法，但最终Touch ID还是变成了多人使用。Federighi还表示他们十分关注用户的反馈，并会在未来继续改善Face ID。

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