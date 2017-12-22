苹果对旧iPhone降频起风波：遭美国用户起诉

【中关村在线新闻资讯】 12月22日消息，苹果官方日前证实，他们为了防止“旧手机意外关机”而给iPhone处理器降频。现在已经有部分美国用户向法院起诉苹果此行为。



苹果对旧iPhone降频起风波（图片来自baidu）

洛杉矶的居民Stefan Bogdanovich和Dakota Speas今早向美国加州地区法院提起诉讼，他们指控苹果公司在推出新机型的时候，故意令他们的旧iPhone手机变慢。

两名原告认为，被告方苹果公司违反了其与原告（也就是用户）之间的合约关系，当新手机型号出来的时候，故意延缓老款的iPhone机型，并且未能及时披露。

根据两名原告律师的说法，Bogdanovich和Speas拥有iPhone 7和几款老旧的iPhone手机，他们注意到，当新型号出现时，他们的“老旧的iPhone模型会变慢”。两名原告认为，他们不同意让苹果这么做名单也没有其他选择。

他们正在寻求加州和全国范围的集体诉讼，这次诉讼可能覆盖美国境内的所有人。

另外，还有媒体表示苹果应该为旧设备用户免费更换电池，而不是限制设备的性能。总而言之，这次苹果在对外解释为什么这么做，以及电池的状态如何最终影响iPhone的性能方面做得非常糟。

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