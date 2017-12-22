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    有风险！瑞银：比特币具备泡沫的所有特征

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯 12月22日消息，比特币今年火箭式的涨幅，令很多人惊掉下巴。不过瑞银重申了它的观点，即比特币和更广泛的加密货币市场正处于泡沫之中。

    有风险！瑞银：比特币具备泡沫的所有特征
    瑞银：比特币具备泡沫的所有特征（图片来自baidu）

           瑞银在每周一次的“House View”报告中表示：“我们认为这里具备泡沫的所有特征：高交易量、没什么实际用途，这表明很多交易者正在寻求投机收益。尽管比特币的供应量有限，但是更广泛的加密货币却不少，现在有成千上万的潜在替代品。”

           瑞银还提醒投资者：“我们不建议客户投资比特币或者做空比特币，原则上，这些市场的非理性时间比你能够忍耐的时间要长得多。”

          虽然瑞银对比特币不屑一顾，但它却建议客户投资区块链。区块链最初是专门为支持比特币网络而开发的一项技术。瑞银表示：“我们预计，到2027年时区块链将产生3000亿美元到4000亿美元的全球经济价值。”

          虽说瑞银对于比特币持相对谨慎态度，但是其他投资机构，如高盛却对比特币抱有积极的心态，甚至有传闻称高盛将为比特币等数字货币建立交易专柜。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：有风险！瑞银：比特币具备泡沫的所有特征http://news.zol.com.cn/671/6717776.html

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