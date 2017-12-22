【中关村在线新闻资讯】 12月22日消息，近日投资银行摩根士丹利认为苹果的股票将成为2018年科技股最受瞩目的股票。之所以苹果的股票将成为明年投资的首选，摩根士丹利称主要是因为iPhone X在中国市场的发展会继续推高苹果的股价。



摩根士丹利看好苹果股票：皆因在中国受欢迎（图片来自于baidu）

iPhone X的销量不断攀升帮助苹果进一步提升他们的市值，同时在市场上的占有率也在迅速扩张。与iPhone 8相比，iPhone X 的渗透率更快，摩根士丹利认为还会有更多的消费者需要购买iPhone X。苹果股价在过去三个月大涨14%，自1月来的累计涨幅达51%。

此前，据美国财经新闻网站“投资者”报道，本周一，苹果股价上涨了1.4%，收盘价为176.42美元，苹果收盘市值也达到了9062亿美元。这是苹果时隔一个月后再次站上9000亿美元关口。

对于苹果估计的走势，加拿大皇家银行资本市场部分析师戴亚尼（Amit Daryanani）发依旧是看好，继续保持苹果股价跑赢大盘的评级，将目标股价确定为190美元。分析师表示，根据在中国市场的手机消费者调查，他对于苹果前景保持乐观，他认为在美国之外的市场苹果的手机平均售价也将因为iPhone X获得提升。

据称，加拿大皇家银行最近在中国进行了民意调查，其中62%的受访者表示有兴趣购买iPhone X手机，而在美国的民调中，这一比例仅为28%。







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