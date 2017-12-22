Alphabet宣布：施密特将卸任董事会执行主席

【中关村在线新闻资讯】 12月22日消息，谷歌母公司Alphabet宣布，埃里克·施密特将辞去董事会的执行主席一职，并转型为技术顾问，继续在公司董事会任职。另外，该公司董事会有望在明年一月的会议上任命一名非执行主席。



施密特将卸任董事会执行主席（图片来自baidu）

“拉里、谢尔盖、桑达尔和我都相信，现在是Alphabet进化的最佳时点，”施密特在一份声明中说。“Alphabet结构运行良好，谷歌和其他的投资正在蓬勃发展。最近几年，我花了很多时间在科技和慈善事业上，以后计划扩大这项工作。

施密特2001年加入谷歌担任CEO，当时公司只有几百名员工，10年后成为该公司的执行主席。2015年谷歌重组成为Alphabet，迄今为止他一直担任这一角色。

卸任后，施密特的新角色是以顾问身份参与该公司的城市发展部门、人行道实验室、深度学习工作，以及Verily和Calico等医疗保健衍生项目。

在过去的几年中，施密特通过自己的家庭基金会，越来越多地参与慈善事业，该基金会刚刚发起了一项资金规模达2500万美元的科学研究，同时，还投资“其他人的崛起”（Rise of the Rest）项目，旨在为美国中部的初创企业和南加利福尼亚创新联盟提供支持。他还担任博德研究所（Broad Institute）的董事会成员，致力于医学和疾病预防。



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