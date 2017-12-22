早报：谷歌施密特将卸任 新iPhone再爆猛料

【科技早餐】

●施密特将卸任Alphabet董事会执行主席：转任公司顾问

谷歌母公司Alphabet周四宣布，公司董事会执行主席埃里克-施密特（Eric Schmidt）将卸任董事会执行主席一职，转任公司技术顾问。施密特未来将继续担任Alphabet董事。

施密特在2001年加入谷歌担任首席执行官，但是谷歌仅有数百名员工。十年之后，施密特转任谷歌董事会执行主席。在谷歌2015年重组为Alphabet后，施密特继续担任了母公司Alphabet的董事会执行主席

Z点评：这位在科技圈打拼了多年的老将，终于到了退休的年纪。



谷歌施密特将卸任（图片来自baidu）

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