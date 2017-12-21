5G迎来里程碑：第一版5G标准签署通过

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息，据Fierce Wireless报道，3GPP（移动通信的标准化机构）今天在葡萄牙首都里斯本正式签署通过了5G NSA（Non-Standalone，非独立组网）标准第一个版本。



第一版5G标准签署通过（图片来自baidu）

按照3GPP规划，5G标准分为NSA和SA（Standalone独立组网）两种。其中5G NSA组网是一种过渡方案，主要以提升热点区域带宽为主要目标，没有独立信令面，依托4G基站和核心网工作，相对标准制定进展快些。

SA标准计划于明年6月签署通过，比如中国移动牵头的版本也会在同期完成。由于标准文本本周晚些时候才能下载到，3GPP仅透露，在频谱上，5G NSA调用的阈值非常广泛，下到600~700MHz，上到50GHz（高通称之为毫米波）。

根据工信部的方案，我国的5G承载频段是Sub 6GHz的中频，也涵盖在此次标准范围内。中国工业和信息化部发布通知，正式宣布规划3300-3600MHz、4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段，其中3300-3400MHz频段原则上限室内使用。

此前，网友曝光了一份高通/华为/Intel/三星的5G基带储备情况，进度和技术水平都比较类似。目前，高通确认首款5G手机2019年上半年推出，华为则是下半年。

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