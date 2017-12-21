三星10/14nm技术先进 可台积电和GF却不担心

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息，从今年Q3开始，三星在半导体方面的总营收就超越Intel，成为全球第一，并且10nm/14nm的技术工艺也是领先于业内。不过分析机构TrendForce在最近报告中指出，三星的晶圆代工的增长率实际上低于业内平均水平，仅有7.1%。



三星技术先进可台积电和GF却不担心（图片来自baidu）

TrendForce在最近报告中指出，三星的代工业务的受欢迎程度比不上台积电、GF等。 一位半导体从业人士的说法，三星的劣势在于价格高，如果生产和台积电/GF类似规格的芯片，成本会更高。

目前，三星的10nm/14nm最出名的客户就是高通的骁龙、NVIDIA的GTX 1050系列，但传言从7nm开始，高通将转单给台积电。

韩国HI投资证券公司在12月20日发布报告，将三星第四季度的营业利润预期下调至15.7万亿韩元(约合145亿美元)，较此前的16.5万亿韩元下降4.8%，原因是考虑到了韩元走强和三星的奖金支出。

与此同时，韩国投资控股公司(Korea Investment Holdings)也在的报告中把三星第四季度营业利润下调7.8%。彭博社编制的数据显示，过去四周，有6家公司下调了三星第四季度营业利润预期。

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