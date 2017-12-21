中消协举报酷骑公司涉刑：申请公安机关立案

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息，援引中国消费者协会官网发布公告称，根据消费者反映和前期调查情况，已经向有关公安机关提交刑事举报书，举报酷骑(北京)科技有限公司及其主要负责人涉嫌刑事犯罪，申请公安机关立案侦查。



中消协举报酷骑公司涉刑（图片来自kkj）

酷骑公司自2016年11月18日成立以来，认缴资金10亿元，注册用户近1600万，先后投放车辆140余万辆，大量收取消费者押金，并挪作他用，至今仍有数亿资金尚未退还。从2017年8月下旬以来，酷骑公司因押金、预付资金退还出现严重问题，先后关闭网上、电话等退款通道，导致消费者大面积投诉，引发社会广泛关注。

11月23日以来，中消协不断收到酷骑单车消费者来信，要求退还押金、预付费，控告酷骑公司涉嫌集资诈骗等，截止12月21日，请求诉讼信已达2064封。另根据北京、四川等地消协和工商、市场监管部门受理消费者投诉情况的不完全统计，截至12月11日，已收到关于酷骑公司投诉21万人次。

2017年3月、9月和12月，中消协曾三次约谈酷骑公司，要求说明情况，但对方始终不予回复。中消协还曾派工作人员前往位于北京通州的酷骑单车总部实地调查，发现酷骑公司办公地点已人去楼空。

根据其在办公场所张贴的《酷骑单车后续使用及退押金事宜的通知》，中消协委托四川省保护消费者权益委员会对其宣称的位于四川的退押金场所进行调查，发现该房屋系私人产业，酷骑单车并未与房主达成租赁协议，现场也无法找到公司相关人员。

由于酷骑公司所发通知不实，误导大量消费者不断前往，一度每天约有一百多人前往讨要押金。

12月12日，中消协向酷骑公司发出公开信，要求酷骑公司相关责任人主动与中消协或有关部门取得联系并说明情况，主动配合有关部门调查取证，依法承担企业及个人应负法律责任，主动回应消费者关切和公众质疑，并向消费者公开道歉。

但是，酷骑公司及其主要负责人至今仍不露面、不联系、不回应。

对酷骑公司无视消费者权益的恶劣行径，中消协表示强烈愤慨，对其收取消费者押金、预付费、拒不退还表示强烈抗议，对其回避问题、弃广大消费者于不顾表示强烈谴责。

中消协认为，酷骑公司的行为严重侵害消费者合法权益，严重扰乱市场经济秩序，严重践踏我国法治权威。

为避免消费者遭受进一步损失，中消协已于近日依法履职，向有关公安机关举报，申请立案侦查。

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