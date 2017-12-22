【中关村在线新闻资讯】 12月22日消息， 近日诺基亚公司在其官网上正式宣布，他们已经与华为公司签订了长期的专利许可协议。不过，目前这项交易的具体细节还没有正式对外发布，还需要等到诺基亚本季度财报发布时才可以了解。



诺基亚与华为进行专利合作：随后公布更多细节（图片来自于cnbeta）

诺基亚首席法律顾问Maria Varsellona在公告中表示，华为是世界领先的智能手机制造商，诺基亚非常高兴能欢迎华为能加入专利被许可方大家庭。此次双方的专利合作，很有可能是在5G技术上共同推近，还需要诺基亚的官方说明。



近期有关诺基亚的消息更多来自于新机Nokia 9，不过就在上周，工信部网站上出现了一款全面屏手机。这款智能手机型号为TA-1054，国外媒体认为这是全新版本的Nokia 6，而这也是诺基亚首款全面屏手机。

有媒体表示，诺基亚明年1月份的时候就将召开新品发布会，届时将正式公布2018年版的Nokia 6。这款手机将搭载骁龙630处理器，屏幕尺寸为5.7寸左右，存储组合为4GB RAM+32GB ROM。

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