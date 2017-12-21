每日猜机12.21：这个手机背面有12层！

到每日猜机的时间啦，今天要猜的就是下面这个家伙了，全面屏四摄手机，背面有12层组合成独特的亮面，你能猜出它的型号吗？





《每日猜机》不止是猜机，我们将会晒出一张去掉LOGO的真机照片，有时还会特殊处理一下，率先完整答对者将获得“猜机大神”称号，随明日答案一同登榜。同时可以发表“神评论”与编辑互动，文末还有“互动问答、趣味小游戏”等你参与，猜机上榜神评圈粉尽在每天18点《每日猜机》。





















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全民出题咯！现在所有村民们都可以自己出题啦，相信难度一定空前绝后，很有挑战性，参与方法：

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