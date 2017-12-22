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    分析师:苹果市值最快明年1月超1万亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯 12月22日消息，苹果目前的市值在9000亿美元徘徊，外界也多次预测苹果即将成为首家市值超过1万亿美元的公司。华尔街分析师表示，苹果市值最快在明年1月份就能超过1万亿美元。

    分析师:苹果市值最快明年1月超1万亿美元
    苹果市值最快明年1月超1万亿美元（图片来自baidu）

           华尔街投资公司米勒塔巴克的分析师马特-马雷表示，从技术层面看，苹果股价在经过一段时间的强劲上涨后，会出现两个月的横盘整理期，之后出现新一轮的上涨，当前苹果股价正处在两个月的整理期中。

           除了周期性的上涨，较低的市盈率也是推动苹果股价上涨的一大动力。目前苹果的市盈率为19倍，这在大型科技公司中是非常低的。作为对比，Facebook目前的市盈率为34倍，谷歌母公司Alphabet为36倍，亚马逊和Netflix更高，亚马逊高达300倍，Netflix为189倍。

           综合以上两个方面的因素，马特-马雷认为如果市场不出现调整，苹果股价在明年1月份将上涨到190到200美元。

            不过华尔街分析师也不全是看好苹果。野村极讯(Nomura Instinet)将苹果股票评级从“买入”下调至“中性”，原因是推动苹果股价上涨的iPhone周期已接近尾声。

           该投行分析师克瓦尔(Jeffrey Kvaal)在投资者报告中写道：“我们认为，iPhone X超级周期给该股带来的收益已逐步兑现。如果平均价格不上涨而只有销量增长的话，这早就已经是市场共识了。”

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：分析师:苹果市值最快明年1月超1万亿美元http://news.zol.com.cn/671/6716996.html

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