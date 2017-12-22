【中关村在线新闻资讯】 12月22日消息，谷歌在上周刚刚宣布成立AI中国中心，而就在本周，台湾媒体《电子时报》爆料，谷歌已经在江苏泰州筹划建设手机工厂，这也是谷歌独立进行手机研发设计与生产的一个重要信号。



不光是AI部门！谷歌计划在江苏建手机工厂（图片来自于谷歌）

目前，谷歌公司已经与一些国内的供应商取得了联系，他们希望能在手机工厂建成之后获得这些供应商的支持。此前，HTC的手机往往都会选择LG和HTC这样的厂商进行代工。这些公司最近都在关闭一些工厂，因此谷歌建立自己的工厂也迫在眉睫。



上周三的时候，谷歌在北京正式召开了2017年谷歌开发者大会。在会上谷歌宣布，谷歌AI中国中心正式成立。谷歌AI中国中心由斯坦福大学终身教授、谷歌云首席科学家李飞飞和李佳主要负责。

李飞飞将会负责中心的研究工作，也会统筹 Google Cloud AI, Google Brain 以及中国本土团队的工作。谷歌希望通过建立AI中国中心，能够更好的与中国人工智能开发者进行合作，并且给予更多学生及研究人员提供高质量AI及机器学习的教育支持。

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