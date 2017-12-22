有人想众筹生产Windows 10手机 结果很尴尬

【中关村在线新闻资讯】12月22日消息：微软之前已经宣布Windows 10 Mobile进入维护阶段，基本等于判处该平台死刑了。然而仍然有人希望能够继续开发Windows 10 Mobile手机，并搞了一个众筹。

德国一家手机厂商在上个月发起了一项众筹，希望能够开发一款中端定位的Windows 10 Mobile手机，取名叫WinPhone 5.0，众筹目标是50万欧元。

现在结果出来了，自然是以失败告终，最终只筹集到52928欧元，完成项目目标的11%，这样的结果自然不能再众筹下去了。



Windows 10 Mobile

据了解，WinPhone 5.0原计划使用720p的5英寸IPS屏，采用高通骁龙617处理器，3GB+32GB的内存组合，前后分别500万像素和1300万像素的摄像头。这个配置可以说是相当平庸了。

但是现在说什么都没有意义了，毕竟这个项目直接连起步都没有就失败了。当然有这个结果也是必然，毕竟连微软自己都放弃这个平台了。

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