无人值守商店大热！沃尔玛也推无收银员实体店

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息，据外媒报道，沃尔玛的Code Eight计划由Rent and Runaway创始人之一詹尼弗·福莱斯（Jennifer Fleiss）主持，已经开始在纽约测试提供个人购物服务。



沃尔玛也推无收银员实体店（图片来自baidu）

继去年收购Jet.com后，沃尔玛表示计划扩大消费群，为其提供一种简单、方便的购物体验。沃尔玛的目标是拥有个人购物经验的“高净值”人群。而Code Eight就是沃尔玛的初创企业孵化器公司“8号商店”的一部分（Store No. 8），其服务理念是让“繁忙的纽约妈妈”通过短信获得产品推荐、完成购买过程，目前，购物服务主要集中在保健、美容、家用必需品和服装/配件方面。

值得关注的是，该科技孵化器正在研究的另一个项目叫做开普勒项目（Project Kepler），其目标是创建实体店，不需要排队付款或收银员即可运营。

去年，亚马逊推出了“Go”测试版——基于应用的无现金食品购物体验。根据亚马逊的介绍，消费者只要在走进店里的时候，打开Amazon GO的App，扫描一下二维码就可以开始选购了，然后就用不着手机了。

消费者可以从货架上任意拿取自己想要的商品，而且哪个商品不想要了也可以再放回去，这里，大量的感应器会将实时的变化传递给App，根据亚马逊的介绍，通过AI、深度学习等高科技，消费者的虚拟购物车会随着消费者拿取商品的变化而变化。

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