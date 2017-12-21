【中关村在线新闻资讯】 12月21日消息， 乐视香港分公司一直是乐视经营的一个晴雨表。就在最近，乐视香港子公司已经向高等法院申请自动清盘，并将于明年2月21日提讯。在清盘之后，乐视香港也计划将旗下面向香港地区的英超版权进行转让。



乐视香港子公司申请清盘：英超版权将转让（图片来自于谷歌）

事实上，乐视旗下的多家公司一直在被追讨广告费及服务费等，乐视体育也一度被债权人申请清盘。今年年中的时候，乐视香港分公司还宣称他们并不受国内变更的影响。不过现在，他们也进入了清盘流程之中。

此前有许多传言显示多个大型科技公司将注资新乐视，不过最终这些公司都进行了澄清。最近，联想公司也加入了这一辟谣大军。联想控股针对注资新乐视的传言发布声明称，此消息不属实。

对于入股乐视这件事，最近半年里许多科技公司都与入股乐视产生了联系。百度、阿里巴巴、腾讯、京东、恒大和万达，甚至富士康都与乐视谈过融资的事宜。不过无一例外的是，这些公司都对这样的传闻进行了澄清。今天联想也加入了这一澄清大军，显然大部分的科技企业对于新乐视还是采取一个比较谨慎的态度。

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