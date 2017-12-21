【中关村在线新闻资讯】 12月21日消息，安卓手机由于其开源性造成了其很容易出现一些安全隐患。近日，卡巴斯基实验室发现了一种全新的恶意软件Trojan.AndroidOS.Loapi。这款恶意软件可以绑架用户的手机来帮助他们进行挖矿。



安卓出现Laopi恶性病毒：绑架用户手机挖矿（图片来自于推特）

卡巴斯基实验室表示，这种病毒一般是通过仿冒的杀毒软件和色情软件进行传播。当Laopi获得手机的权限之后，会继续保留在杀毒软件之中，同时它还会用各种方法来攻击被感染者的手机，最严重的就是他会内建挖矿模组，这些感染手机就会变成门罗币（Monero）的挖矿机。

今年11月的时候，诺基亚推出了NetGuard安全管理中心软件，用以检测恶意程序，并发布了《2017年度威胁情报报告》。报告中显示，智能手机占掉了所有移动网络病毒感染的72%，而其中Android设备的感染率达到了69%，远远过半。

而原先病毒的主要攻击目标Windows设备，如今只剩下28%的感染率，因为互联网的主要入口已经是移动智能设备的天下。而苹果的iOS相对要安全得多，与其他设备一共只有3.54%的感染率。







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