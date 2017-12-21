果粉去手机店买iPhone X：结果被销售黑惨了

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息， 据CNET报道，该网站记者走访了很多湾区的线下卖场，试图从销售人员口中探寻到升级iPhone X的理由或者是销售人员对弈iPhone X的态度，结果苹果被黑惨了。



果粉去手机店买iPhone X（图片来自baidu）

CNET记者走访了包括Verizon/ATT/T-Mobile甚至Best-Buy，前几次，iPhone X都没收到比较直接的推荐，其中两位接待他的店员还把最佳手机的投给了三星Galaxy Note8。

如美国第四大运营商Sprint的迈阿密店，首先接待她的女销售没说几句话就被一位更健谈的男子替代，作者刚拿出iPhone 6问“我该换哪款新机呢？”对方脱口而出“为您推荐iPhone 8 Plus”。

CNET记者赶忙问“难道iPhone X不应该是更好吗？”对方摇摇头“Face ID不灵”，他介绍，自己的经理买了部iPhone X然后就退了。

“iPhone 8P有一样的双摄、芯片还有更好用的TouchID，iPhone X多出的200美元不值”。

这位销售员还开起“大炮”——“但凡是懂点技术的人应该都知道Android才是王道吧”。

不过，被问及对安卓手机的看法，他没有吹嘘三星，反而是吐槽苹果和三星的手机越来越贵，就像超跑中的法拉利一样。

最后，这位小伙儿向作者推荐了LG V30，主要卖点在于OLED屏。

另外，CNET记者期间还提到一个有趣的话题，“难道安卓手机不是很不安全吗”，店员机智回复“如果有关部门想找到你，用啥手机会是阻碍吗？”

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