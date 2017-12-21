Firefox将对HTTP“老赖”网站采取更激进的措施

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息：HTTPS取代HTTP已经是大势所趋，而且大部分网站也都转向了HTTPS，但仍旧有不少网站赖在HTTP不肯走。对此，浏览器厂商也是很头疼。

现在Mozilla决定来点强硬的，据报道，Mozilla计划在Firefox中引入一个机制，对所有HTTP网站进行不安全标记，以此来刺激网友拒绝访问这些网站。

据悉，Firefox加载网页时会通过地址栏左侧的图标来提示链接是否安全，比如安全的HTTPS网址就会有一个加锁的安全标志。现在的情况是，HTTP不提供这样的标志，所以Mozilla觉得还不够刺激。



Firefox

在规划中，Firefox以后将对所有HTTP网址打上“X”以显示该网站存在安全风险，因为在Firefox看来，HTTP本身就有很多安全漏洞。

当网友看到不安全警示而离开的情况越来越多，这些“老油条”网站就会自己考虑乖乖过渡到HTTPS了。

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