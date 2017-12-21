安卓大一统即将来临，谷歌强推安卓8.0

Android手机系统自从面世以来，就一直存在一个很大的缺陷，就是系统的碎片化。在2008年8月18日的谷歌I/O大会上，谷歌提出了安卓开放平台的构想，并且提出了Android HAL的架构图，希望广大的开发者可以避开Linux的GPL束缚，更加自由的开发App，其实从那是开始就已经埋下了碎片化的种子。



安卓系统

接着Android 1.0在HTC Dream上的预装标志着商业化的第一步，特别是三星，华为，小米，OV等一众手机厂商的迅速跟进，使得安卓系统在各个手机厂商中出现了分散化，并且衍生出各种不同的定制系统，使得谷歌对于安卓的控制力逐步减弱，一直到现在，安卓的碎片化问题依旧没有解决，安卓8.0于今年8月份推出，一直到12月份，也是仅0.5%的安卓设备更新到了Android 8.0。



安卓8.0

不过就在近日，谷歌公司首先在Android 8.0系统中引入了Project Treble以此来简化系统跟新适配的难度，同时在安卓开发者博客上更新了一篇文章如下：



文章原文

大概意思如下：



1.自2018年8月开始，所有向Play商店提交的APP都必须面向最近的一个系统（Android 8.0/8.1）进行开发；

2.自2018年11月开始，所有Play商店存量APP的新版都必须兼容并且符合Android Oreo的开发规范；

3.自2018年初开始，所有在Play商店上线的APK文件都会被自动添加额外的安全元数据，用于App的规范性验证；

4.自2019年8月开始，所有支持32位系统的APP都必须添加64位支持；

5.以上做法都是为了确保未来的APP优化得当并且足够安全。

文章看似是只是对Google Play商店中的应用作出的声明，其实是在要求所有的手机厂商的安卓系统必须保持在最新版本，也就是说要强制所有的安卓设备升级到最新的系统才能使用应用商店的最新App。如果不是最新的安卓系统，2018年8月之后提交的App也不会被审核通过。





谷歌应用商店

还能看出谷歌对于安卓软件的“规范性”进行了更加严格的限制，其实从Android 6.0就可以看出来安卓系统对于权限的收紧，要求软件在获取手机权限之前必须经过用户手动授权，就目前的趋势可以看出来，安卓今后会对软件进行更加严格的审核，避免流氓软件毒害安卓系统（对国内流氓软件下战书）。



安卓软件

此次声明对于用户来说，无论是强制系统更新，还是软件权限的收紧，对于普通用户都是好事。常年的碎片化对于开发者来说无疑提高了工作量，对于用户来说总是无法更新最新的系统。如果谷歌可以强制要求更新，对于用户来说或许是最好的选择。你现在的安卓设备还停留在安卓的哪个版本呢？

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