《塞尔达传说：旷野之息》再获IGN年度最佳游戏

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息：每年游戏界除了TGA、GDC这样的奖项评选之外，很多媒体也会评出自家编辑认为的各类最佳游戏。作为业界公认的知名媒体，IGN在今天公布了2017年年度评选获奖名单。

《塞尔达传说：旷野之息》毫无悬念地再度拿到年度最佳游戏，同时也是最佳NS游戏。此外，最佳Xbox One游戏为《茶杯头》，最佳PS4游戏为《地平线：零之曙光》，最佳PC游戏为《绝地求生》、《心跳文学部》（玩家评选），最佳3DS游戏为《银河战士：萨姆斯归来》。



塞尔达传说：旷野之息

其他更细的奖项还有：

最佳移动游戏

《纪念碑谷2》

《火焰纹章英雄》

最佳射击游戏

《德军总部2：新巨人》

最佳动作游戏

《中土世界：战争之影》

最佳冒险游戏

《林中之夜》

《心跳文学部》（玩家评选）

最佳动作冒险游戏

《塞尔达传说：旷野之息》

最佳格斗游戏

《不义联盟2》

《荣耀战魂》

最佳平台游戏

《超级马力欧：奥德赛》

最佳策略游戏

《马力欧+疯兔：王国之战》

最佳RPG

《女神异闻录5》

最佳竞速游戏

《极限竞速7》

最佳VR体验游戏

《Superhot VR》

《生化危机7》

最佳解谜游戏

《你裁我剪！斯尼帕》

最佳美术设计

《茶杯头》

最佳原声

《超级马力欧：奥德赛》

《索尼克狂欢》

最佳剧情

《德军总部2：新巨人》

《心跳文学部》

最具创意

《塞尔达传说：旷野之息》

《心跳文学部》（玩家评选）

最佳多人

《绝地求生》

《十三号星期五》

最佳画面

《地平线：零之曙光》

最佳重制

《古惑狼三部曲》

最具观赏性

《绝地求生》

《守望先锋》

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