杠上谷歌:亚马逊或推类似YouTube视频网站

【中关村在线新闻资讯】 12月21日消息，谷歌更亚马逊之间的争端不断，特别是谷歌不允许亚马逊Echo播放YouTube内容的做法，引起了亚马逊强烈不满。，由此亚马逊决定自食其力。日前TV Answer Man网站发现了亚马逊提交给美国专利商标局的文件，暗示亚马逊将开发视频网站。



亚马逊或推类似YouTube视频网站（图片来自baidu）

这个专利名称为“AmazonTube”和“OpenTube”，具体描述与YouTube内容非常接近。当然，专利申请的覆盖范围通常都很广泛，但其中的某些元素值得关注。例如，这项专利申请中突出了一种服务，即“通过无线网络，基于多种兴趣主题，提供不可下载、预先录制的音频、视频和视听作品”。

这表明，亚马逊正计划推出一个YouTube竞品。实际上，亚马逊已经通过亚马逊Video Direct平台参与这个市场。目前，亚马逊Video Direct是个很活跃的服务，发行商可以上传视频，供亚马逊Prime会员观看。

此外，亚马逊已注册了AlexaOpenTube.com、AmazonAlexaTube.com和AmazonOpenTube.com等域名。

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