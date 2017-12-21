【中关村在线新闻资讯】 12月21日消息，乐视网今天在内部发出站内信，宣布他们将聘任刘淑青为乐视网CEO。除了出任公司的CEO之外，刘淑青还将成为公司的法定代表人。刘淑青是来自融创公司的高层，这也是融创全面进入乐视网的一个代表。



乐视网正式发布站内信：刘淑青出任公司CEO（图片来自于谷歌）

刘淑青2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月起，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。2017年1月，因融创中国入股乐视网成为第二大股东，刘淑青担任乐视网上市公司的董事。

以下为乐视网站内信全文：

各位同事：

为进一步完善上市公司体系管理架构，促进公司各项经营工作更好开展，公司聘任 刘淑青 为乐视网CEO，根据新乐视总体业务发展战略需要，进行相应战略的提出、明确、规划和总体管理，确保快速推进新乐视战略的达成。

乐视网人力资源部

2017年12月21日







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