【中关村在线新闻资讯】 12月21日消息，滴滴出行在今天正式发布公告，他们已经完成了新一轮的融资，总价值为40亿美元。滴滴透露他们将会把这部分资金用在国际市场的推广以及新能源汽车服务的相关建设。



滴滴出行官宣新一轮融资：总价值高达40亿美元（图片来自于weibo）

滴滴出行在官方公告中，并未提及具体的投资企业名称，此前传的沸沸扬扬的软银公司注资目前没有一个确切的消息。

滴滴方面还表示，坚实的资金储备将令滴滴更积极地推进国际化战略，为全球更广泛的社群提供优质、多元、创新的交通服务。同时，滴滴也将加大在AI人才贮备以及技术上的投入规模。公司将持续提速智能驾驶与智慧交通的能力建设，加快构建新能源汽车服务体系； 以引领全球汽车与交通产业的变革，助力全球能源互联网建设。

本月初的时候，2017世界互联网大会在杭州乌镇召开，滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维也出席了这次会议。在接受采访时程维也承认，滴滴即将继续追加投资，并且还将投放100万辆电动汽车。

程维表示，分时租赁对于滴滴出行的未来至关重要，为了这一业务他们将投入不少于10亿元。新能源也是滴滴出行的另一发力点，程维透露新能源汽车服务公司的产品小桔充电将在12月上线。最后，程维也提及了行业的热点电动汽车，2020年滴滴将在平台投放100万辆电动车，同时也将完善充电网络等基础设施建设。

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