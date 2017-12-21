5G标准签署通过 离分分钟破产又近一步

在互联网时代飞速发展的今天，一切事物的进展都比想象中快。在这4G还未完全普及的时候，5G网络已经迈入了人们的视线。



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据外媒报道，3GPP（移动通信的标准化机构）今天在里斯本正式签署通过了5G NSA（Non-Standalone，非独立组网）标准的第一个版本。按照3GPP规划，5G标准分为NSA和SA（Standalone独立组网）两种。其中5G NSA组网是一种过渡方案，主要以提升热点区域带宽为主要目标，没有独立信令面，依托4G基站和核心网工作，相对标准制定进展快些。而SA标准计划于明年6月签署通过，中国移动牵头的版本也会在同期完成。



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在频谱上，5G NSA调用的阈值非常广泛，下到600~700MHz，上到50GHz。而根据工信部的方案，我国的5G承载频段是Sub 6GHz的中频，也涵盖在此次标准范围内。



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至于支持5G的手机何时推出，就目前消息来看，高通5G的智能机将于2019年上半年上市，华为则会在下半年。

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