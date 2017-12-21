微信号终于可以修改了？然而微信官方的回应让人伤心

近日，微信的更新不仅带来了许多重磅的功能，大有取代运营商语音通话功能的意思，并且微信公众号的界面也焕然一心，不止于此，很多网友更新后发现，在微信账号页面终于可以更改微信号了。



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打开微信客户端，在“我”里点击第一栏信息，来到个人信息界面，如果微信号一栏后面有“>”则说明可以修改，不过只能修改一次，当然这个功能不是人人都能得到的，总结来说就是看脸～还没有尝试的赶紧去看看能否修改吧。



有“>”则可以进行修改

目前微信已经回复此次微信号可以修改的问题，并说明这并不是新出的功能而是一个BUG，预计下个版本就会改进这个问题。



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不过对于笔者来说，能修改账号也是一件比较有用的事情，虽然大家互相加微信都是用手机号了，但是微信号也是一个标志，有的旧的微信号也确实有更改的必要。另一方面来讲，很多曾经不能修改账号的平台也都渐渐推出了账号修改的功能，比如百度贴吧，终于也能修改账号了。你是否希望微信真正增加账号修改的功能呢？

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