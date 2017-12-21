iPhone一升级就变慢 苹果官方如此回应

最近，有外国网友爆出“苹果在降低旧款iPhone性能”的问题，外国网友对旧款iPhone机型进行了测试，推测苹果可能是为了让消费者去买新的iPhone故意让手机运行变慢、变卡顿。





另外，经过我们自己测试，我们发现，确实只要旧款iPhone换上新的电池，运行速度也会变快。苹果官方对于“故意让iPhone变慢”的问题并没有正面回应，而是解释道锂电池在低温、低电量以及长时间使用后没法提供极好的性能，而且会导致意外关机。所以，“故意让iPhone变慢”似乎是出于为了提供能好的体验，苹果表示“最好的使用体验包括设备的整体性能和较长的使用寿命”。



苹果官网截图

另外，苹果透露，系统升级导致意外关机的现象，苹果去年已经针对现有部分机型做了优化，未来将支持更多的机型。





不过，苹果暂时没有表示如何解决"iPhone升级就变卡"的问题，给出的解释也并不令人满意。

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