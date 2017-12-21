【中关村在线新闻资讯】 12月21日消息，此前人们经常会有这样的感觉，苹果一旦发布新品和新系统之后，自己的老手机就会出现变慢的情况，并怀疑这是苹果故意的。就在最近，苹果方面在Reddit论坛上正面回应了此事，并表示这种做法主要是为了保护电池。



苹果终于解释iPhone变慢原因：为保护电池（图片来自于谷歌）

苹果工作人员表示，他们希望iPhone 6等老型号能够更平稳的过渡到新的系统，同时还要保护好手机的电子元件。因此苹果针对老型号发布了一个新特性，避免他们出现自动关机的情况。不过这种特性伴随而来的问题就是，会出现手机拖慢的情况。

此前，苹果公司营销总监菲尔·席勒在接受英国《每日电讯报》采访时表示，iOS 11和macOS最近出现了多项漏洞，这对于苹果来说是比较糟糕的一段时间。他们目前最重要的工作还是重新获得消费者的信任。

除了iOS 11接连出现各种小的故障之外，macOS出现了root登陆漏洞，Homekit还被攻击者所利用来登陆用户的智能家居设备。席勒表示这一系列问题对于苹果来说是本不应该出现的，目前他们将进一步的检查系统，同时进行自我反省。

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