苹果大一统：筹划iPhone/iPad/Mac通用APP

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息，外媒报道称，苹果计划向用户提供一种方法，使其可在iPhone、iPad和Mac上同样轻松地使用一整套应用。



苹果筹划iPhone/iPad/Mac通用APP（图片来自baidu）

据熟知内情的消息人士透露，从明年开始，软件开发者将可设计同时适用于触摸屏与鼠标或触控板的单一应用，具体则要视其是在iPhone和iPad操作系统上运行，还是在Mac硬件上运行。

消息人士表示，这个秘密项目名为“Marzipan”，是苹果公司明年软件“路线图”的一部分。不过苹果公司的计划仍有可能发生改变，因此该项目的具体落实可能会有变化，而且这个项目也仍有被取消的可能。

对此报道，苹果公司的一名发言人则拒绝就此置评。

就目前而言，开发者必须设计两种不同的应用：一种适用于iOS，也就是苹果公司的移动设备操作系统；另一种则适用于macOS，也就是Mac电脑的操作系统，这势必加大开发者的工作量。

另外，苹果公司的用户长期以来都在抱怨称，有些Mac应用遭到了忽视。举例来说，iPhone和iPad的Twitter应用会定期更新最新功能，而Mac版应用最近以来一直都没更新，被广泛视为不合标准。而如果所有设备都使用单一应用，那么Mac、iPad和iPhone用户就可同时获得新功能和更新。



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