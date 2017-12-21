【中关村在线新闻资讯】 12月21日消息，有关三星明年上半年旗舰机Galaxy S9的消息在近期开始呈现井喷的趋势。就在今天，Geekbench跑分站中出现三星Galaxy S9+的跑分成绩。其中，Galaxy S9+将搭载高通骁龙845处理器。



三星Galaxy S9+亮相跑分站：搭载高通骁龙845（图片来自于谷歌）

骁龙845版本的Galaxy S9+的单核得分 2422、多核得分 8351。同时，该机内存为6GB RAM，并预装Android 8.0操作系统。这款产品的代号为SM-G965U1，因此许多人认为它就是三星Galaxy S9+，但这份数据的真实性还有待考察。

据了解，三星 Galaxy S9/S9+将不会搭载传闻已久的屏下指纹识别技术。虽然互解决方案公司Synaptics声称屏下指纹技术已经可以商用。但如果从2-3月发布这个时间节点来看，S9赶不上此项技术成熟了。目前业内人士普遍预估，屏下指纹要在明年第三季度之后才会逐步出现在手机产品中。

早前消息， 三星Galaxy S9采用了5.65英寸全视曲面屏，其三围尺寸是147.6×68.7×8.4mm，搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器，配备4/6GB内存，最高可能会提供512GB版本，预装安卓8.0系统。 另外需要注意的是，此次Galaxy S9为单摄，而S9+为双摄。







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