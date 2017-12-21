谁还听MP3？亚马逊宣布停止MP3云存储播放服务

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息， 数字音乐市场发生了一场革命，即音乐流媒体正在逐步淘汰音乐购买下载业务。这种趋势下，亚马逊日前宣布将逐步停止MP3音乐网络存储服务。



亚马逊宣布停止MP3云存储播放服务（图片来自baidu）

亚马逊宣布，从2019年1月1日开始，“亚马逊音乐存储”服务将停止，所有用户将无法下载或者播放保存在网络服务器上的音乐。另外从本月18日开始，“亚马逊音乐”电脑客户端软件中的上传音乐内容的功能，已经无法继续使用。



亚马逊也给消费者给出了足够的过渡时间，在未来一年之内，他们仍然可以播放过去上传到云中的音乐文件。

不过亚马逊这一政策也有一个例外，即如果消费者的MP3文件是通过亚马逊官方网站购买，则这些内容在2019年1月之后并不会被删除，消费者仍然可以播放。

也就说如果用户是免费存储中的一员，在2019年1月之前仍可以播放以前上传的音乐，也可以在任何时候下载。但是，用户必须在1月15日之前签订成为付费用户，才能继续享受该项存储服务。



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