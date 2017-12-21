早报:苹果整合iOS和macOS应用 微软Office现漏洞

【科技早餐】

●拯救Mac！苹果拟明年整合iOS和macOS应用

目前，苹果Mac App Store应用商店与iOS上的App Store相比，几乎可以说是一座“鬼城”，里面的应用程序数量有限，而且很少更新。现在，苹果公司计划改变这一点，具体做法是向用户提供一种方法，使其可在iPhone、iPad和Mac上同样轻松地使用一整套应用。

据熟知内情的消息人士透露，从明年开始，软件开发者将可设计同时适用于触摸屏与鼠标或触控板的单一应用，具体则要视其是在iPhone和iPad操作系统上运行，还是在Mac硬件上运行。

Z点评：不是视频广告，谷歌也在整合PC以及移动端的应用，这未来将成一种趋势。



苹果拟明年整合iOS和macOS应用（图片来自kkj）

【行业热闻】

●三星将为iPhone供应价值220亿美元OLED屏

来自行业人士的最新消息称，三星显示器公司明年将为苹果iPhone供应1.8亿至2亿块柔性OLED面板，约是今年供应量的四倍。这些面板有望为三星带来198亿美元至220亿美元的营收。今年，三星显示器据称为iPhone X供应了约5000万块OLED面板。

●IDC：今年全球智能手表出货3160万部

IDC发布报告称，今年全球可穿戴设备整体出货量预计为1.132亿部，而2021年将达到2.223亿部，年复合增长率为18.4%。当前，最受欢迎的可穿戴设备是一些基础型智能手环，如小米手环和Fitbit Charge等。但IDC指出，未来四年这类产品将保持较低的一位数涨幅。

●京东方10.5代液晶面板线开产：月产12万片玻璃基板

京东方在合肥正式宣布，全球首条最高世代线（第10.5代TFT-LCD生产线）提前投产，这是全球首条10.5代线，设计产能为每月12万片玻璃基板。京东方强调，中国在全球显示领域已成为领跑者，而这个领跑是产能和新技术研发。

●广告商泪奔！谷歌Chrome将启动广告自动拦截

谷歌宣布，內建广告屏蔽功能的Chrome浏览器将于2018年2月15日正式上线。当Chrome激活广告屏蔽功能后，会根据联盟设定的网站、广告黑白名单，判定哪些广告不符合标准(30天无法达到可接受状态)，将会被Chrome移除。【点击详情】

●传京东方要投资日本JDI：合力推OLED屏

日本媒体给出的最新报道称，日本显示器公司（JDI）正在讨论有关京东方等三家中国面板厂商对该公司逾2000亿日元（约合18亿美元）的一笔投资。【点击详情】

●HTC出售Pixel手机业务，获11亿美元支持VR产业

今天台湾“投资委员会”正式批准这项交易，受此影响，HTC股价迎来大涨。根据协议，HTC将旗下的Pixel手机团队出售给谷歌，预计将于2018年第一季度完成。交易结束后，HTC将获得11亿美元的资金支持。据台湾媒体报道，HTC计划将11亿美元资金投入到竞争力更强的VR业务上。【点击详情】

●微软Office现潜伏17年Zero Day漏洞：等待修复

腾讯安全反病毒实验室安全团队捕获了一例病毒样本，并顺藤摸瓜，发现了一个潜伏17年之久的0day漏洞。该病毒可以利用Office公式编辑器中的0day漏洞发动攻击，威胁大量Office版本，包括已经停止更新的Office 2007。一旦用户打开恶意文档，无需其他任何操作，后门木马就会植入用户电脑，并获得完全控制权。

●SpaceX“猎鹰重型”火箭整装待发 马斯克晒照

SpaceX首席执行官埃隆·马斯克刚刚在个人社交媒体上公布了一组即将在佛罗里达州卡纳维拉尔角发射“重型猎鹰火箭”的照片，这是迄今为止我们能够看到最清楚、展示最多细节的重型猎鹰火箭照片。这枚火箭计划在明年1月的某个时候发射，SpaceX之前从未发射过如此大规模的火箭。

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