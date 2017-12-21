【中关村在线新闻资讯】 12月21日消息，魅蓝即将在明年推出一款全面屏新机的消息已经传了有一段时间了。近日，国外媒体GSMArena放出了更多魅蓝新机的谍照。这款新机将采用全面屏设计，同时魅蓝的新商标mblu也出现在了手机的后壳上。



魅蓝全面屏新机谍照曝光：出现新名称mblu（图片来自于谷歌）

这款魅蓝新机正面采用了5.99英寸的全面屏设计，与其他厂商发布的18：9比例全面屏一致。同时，手机采用极窄边框设计，并且正面的腰圆形实体Home键也取消了。该机背面采用全金属机身设计，侧面超薄设计，电源按键下方是指纹识别，与索尼手机相类似。在配置方面，这款新机将采用骁龙660处理器，内存为6GB起步，并支持魅族的快充技术。

上周的时候，闲鱼上流出了一台名为魅蓝S的新机，而店家称这款手机就是之前传的沸沸扬扬的15 Plus。从店家晒出的外观图可以很明显的看出，魅蓝S的外包装盒上印有魅蓝全新的“双胶囊”形LOGO。

店家也表示这款手机的正式售价为2000元，由于他手中的是工厂偷跑版，因此售价为2500元。不过目前，这款手机已经被闲鱼下架，似乎可以从侧面证明一定的真实性。

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