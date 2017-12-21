广告商泪奔！谷歌Chrome将启动广告自动拦截

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息，谷歌宣布，內建广告屏蔽功能的Chrome浏览器将于2018年2月15日正式上线。当Chrome激活广告屏蔽功能后，会根据联盟设定的网站、广告黑白名单，判定哪些广告不符合标准(30天无法达到可接受状态)，将会被Chrome移除。







谷歌Chrome将启动广告自动拦截（图片来自baidu）

更具谷歌提供的标准，在桌面上，Chrome的屏蔽对象包括弹窗广告、带声音的自动播放视频广告、倒计时广告、大面积/全屏广告等等。



而在移移动端，弹出广告、带声音的自动播放视频广告、倒计时广告、占用屏幕面积超30％的广告、浮动动态广告、全屏滚动广告等等，也都会被干掉。

对于谷歌的举动，用户自然是非常高兴，因为可以得到更清爽的体验。对于谷歌自己来讲，屏蔽广告商在一定程度上会伤害到自身利益，但是谷歌通过Chrome浏览器的过滤，留下自己想要的广告，进而加强对广告商的控制提高广告收入。

此前，谷歌加入了“友好广告联盟”(Better Ads Coalition)，希望能给广告商、网民带来更好的互联网和广告体验，尤其是制定广告标准，将广告分为可接受的、不合标准的两大类。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：广告商泪奔！谷歌Chrome将启动广告自动拦截http://news.zol.com.cn/671/6715456.html