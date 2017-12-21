传京东方要投资日本JDI：合力推OLED屏

【中关村在线新闻资讯】12月21日消息，日本媒体给出的最新报道称，日本显示器公司（JDI）正在讨论有关京东方等三家中国面板厂商对该公司逾2000亿日元（约合18亿美元）的一笔投资。



传京东方要投资日本JDI（图片来自baidu）

报道称，中国京东方、华星光电技术有限公司、天马微电子正在与日本显示器谈判，准备注资2000亿日元（18亿美元）。其实早在10月初，《日本经济新闻》就曾报道谈判事宜，当时文章中除了提到京东方、华星光电两家公司，参与竞争的还有台湾、韩国公司。

对于Kyodo News的报道，日本显示器新闻发言人拒绝置评，不过8月是，JDI曾提出的中期复兴计划，当时公司曾说，考虑与全球企业合作，正在与几家公司谈判。

因此对于融资JDI并不抗拒，而且还非常看重也很是需要，因为有了钱后，他们能望扩大的智能手机用有机EL面板的量产技术，同时资金周转将变窘迫，经营重整也会迎来希望，而京东方这笔战略投资如果顺利进行，将对国产OLED屏发展又是一个巨大推动。

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