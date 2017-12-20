PC Gamer 2017游戏评选 《神界：原罪2》夺魁

【中关村在线新闻资讯】12月20日消息：到年底了，各色游戏评奖也都赶在这个时候出了，前不久TGA刚刚举办完，PC游戏可以说几乎在年度游戏奖提名中绝迹，现在属于PC游戏的奖来了。

PC Gamer在日前公布了他们心中的今年最值得玩的游戏，奖项由PC Gamer全球评选团队选出，每位成员都提供了6个候选游戏，再评议产生最终名单。

在PC Gamer看来，2017年最好的PC游戏非《神界：原罪2》莫属，这款游戏为CRPG在当代注入了一剂强心针，可以说是传统欧美RPG史上难得的佳作。



神界：原罪2

其他的奖项还有：

2017年度游戏：《神界：原罪2》

最佳DLC：《幽浮2：天选者之战》

最佳策略游戏：《战锤：全面战争2》

最佳平台游戏：《空洞骑士》

黑马游戏：《绝地求生：大逃杀》

最佳设定：《逃离塔科马》

就笔者来看，这个名单还是符合预期的，《神界：原罪2》和《空洞骑士》绝对是在TGA上被严重低估的游戏，而《幽浮2：天选者之战》也是实至名归。

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