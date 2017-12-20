苹果6.1寸新款iPhone X曝光:主打性价比

今年苹果发布的iPhone X显然是一款非常成功的产品，全新的外观设计和充满未来科技感的结构光Face ID，成功打动期待已久得消费者。不得不说是一款好产品，可是售价也非常高，起步价8388元无疑是这代iPhone X最大的槽点，毕竟买不起的笔者只能吐槽了。

iPhone X（来源网络）



不过好消息来了，著名分析师郭明池曾明年发布的iPhone做出了比较合理的预测，有一款价格较低的6.1寸iPhone即将到来，采用LCD屏幕，外观依旧和iPhone X一样，预计售价6000元左右。



新款iPhone X渲染图

除了这款LCD屏幕的iPhone之外，另外会有两款OLED的iPhone X和iPhone X Plus作为小幅升级款，也就是说今后iPhone的产品线可能会出现三款旗舰机。之前一直是大小iPhone组合，可能从明年开始，将会出现一款性价比稍高的iPhone。最新消息显示明年的三款iPhone都将会继续使用Face ID面部识别技术，并且额头的刘海也将会继续保留，无论你喜不喜欢，看来目前只能做到这样了，反对无效。

iPhone X Plus



值得一提的是，明年华为P11也将会使用和iPhone X类似的异形全面屏，看来安卓的跟进比你想象的快很多。据了解JDI和BOE都已经向华为提供了异形全面屏，或者说刘海屏，对于安卓用户来讲，可能不是一个好消息，手机设计师可以发挥的空间也越来越小了，等到终极的全面屏时代，不一样的或许只剩LOGO了。



国产OLED异形全面屏



根据最新报告来看，分析师对于6.1寸iPhone市场需求十分看好，毕竟外观设计和iPhone X几乎没有区别，同样支持面部识别，可能会有一些小功的缺失，但是换来一个较低的售价，有着不错的性价比，一定会吸引大批的消费者购买。接近一万元售价的iPhone X（256GB）很难让消费者掏腰包，此时推出廉价版的iPhone一定会吸引这些消费者（笔者），使得苹果的销售量获得大幅度提升。



银色iPhone X



根据最新的KGI预测，明年下半年新款iPhone的出货量预计能达到1-1.2亿部，其中LCD版的占比可能高达45%。你会是这45%中的一个吗？对于廉价版本的iPhone X你怎么看？

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