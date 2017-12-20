内存要降价？三星量产第二代10nm级DRAM芯片

【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，路透社报道称，三星电子表示，已经开始量产业界首款、采用第二代10nm工艺（1y-nm）级别的DRAM芯片。第二代10纳米级芯片比第一代芯片快10%，功耗降低15%。



三星量产第二代10nm级DRAM芯片（图片来自baidu）

三星在公开声明中称，“第二代10纳米级8Gb DRAM芯片的功耗和数据处理性能均改善，将用于云计算中心、移动设备和高速显卡等高端数据处理电子产品。另外将在2018年把多数现有DRAM生产转为10纳米级芯片。该公司在电脑芯片、电视和智能手机行业全球领先。

三星电子记忆芯片部门(Memory Business)总裁Gyoyoung Jin称，这一“积极的”生产扩张，将“适应市场的旺盛需求。”

另外，英特尔以及AMD已经验证通过了第二代10nm工艺（1y-nm）级别的DRAM内存芯片。

对于普通消费者来说，此举还意味着，老款以及更老的工艺的内存成本和最终价格将有望下探。也就是说内存/SSD的基础产能从明年将得到极大的满足，最终带动价格下探。

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