【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，摩拜公司今天正式宣布，他们已经与日本最大的社交公司LINE达成战略合作。与此同时，摩拜在日本的分公司也完成了A轮融资，此次融资是由LINE进行领投的，不过具体的金额摩拜并没有透露。



摩拜日本即将完成A轮融资：社交公司LINE领投（图片来自于推特）

目前LINE公司已经拥有摩拜日本20%的股权，摩拜表示双方将在各个领域实现深层次的合作。同时，LINE应用程序也将加入摩拜的入口，可以让LINE的用户更加方便的使用摩拜单车。摩拜单车已经进入了日本，用户可以通过LINE Pay或其他渠道支付车费。

上个月底的时候，有传言显示摩拜公司出现了 资金短缺的状况，并且已经开始挪用用户的押金来填补资金的缺口。随后，摩拜公式正式对这一传闻进行了回应，表示这一传闻与事实严重不符，将通过法律途径维护自身的合法权益。

摩拜表示他们一直致力于保障用户的押金安全，而且他们保证用户可以随时退押金。不过，声明中摩拜没有提到保障用户安全的具体办法。此前，摩拜单车联合创始人兼CTO夏一平曾向媒体透露，押金一直是放在专门的银行账户中，并且由招商银行来监管的。

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