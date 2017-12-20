【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，随着2017年即将过去，有关三星新旗舰机Galaxy S9的消息也越来越多。英国零售商Mobile Fun已经上架了一批Galaxy S9/S9+的保护套。渲染图也透露Galaxy S9+将采用双摄，而Galaxy S9依旧是单摄像头。



三星Galaxy S9保护套曝光：S9+采用双摄像头（图片来自于推特）

除了摄像头的差别之外，该机的指纹识别模块位置也发生了变化。三星S8的指纹识别模块放在了摄像头的右侧，而S9和S9+的指纹识别模块则放在了摄像头的底部。与此同时，闪光灯也从摄像头的左侧移到了摄像头的右侧。

据了解，三星 Galaxy S9/S9+将不会搭载传闻已久的屏下指纹识别技术。虽然互解决方案公司Synaptics声称屏下指纹技术已经可以商用。但如果从2-3月发布这个时间节点来看，S9赶不上此项技术成熟了。目前业内人士普遍预估，屏下指纹要在明年第三季度之后才会逐步出现在手机产品中。

早前消息， 三星Galaxy S9采用了5.65英寸全视曲面屏，其三围尺寸是147.6×68.7×8.4mm，搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器，配备4/6GB内存，最高可能会提供512GB版本，预装安卓8.0系统。 另外需要注意的是，此次Galaxy S9为单摄，而S9+为双摄。

韩国媒体拿到的一份资料显示，Galaxy S9定档2月27日，从时差来看，应该是巴塞罗那当地时间26日晚，即MWC 2018开幕首日。







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