微软官网剧透：Xbox One键鼠支持即将到来

【中关村在线新闻资讯】12月20日消息：微软之前就已经宣布将会为Xbox One带来键鼠支持，但具体什么时候没说。现在微软波兰官网却说漏了嘴，称这一功能即将到来。

该文章直截了当地写道：“通过Xbox One最新的Windows 10固件，已经可以将键鼠和网络摄像头连接至主机。”

现在，Xbox One玩家可以根据自己的喜好选择使用手柄游戏，还是使用键鼠游戏了。这对那些用惯了键鼠的玩家来说，是个很好的消息。



Xbox One X

这样一来，Xbox One就真的成了枪车球游戏的“王道”平台了，不禁可以享受没有外挂的纯净体验，同时还可以使用键鼠来“打枪”，打消了PC玩家转移到主机的最后一丝顾虑。

当然，这个功能也是双刃剑，毕竟很多玩家并不打算花预算去购置键鼠，但是如果使用手柄又很可能键鼠玩家“吊打”，这就成了一种变相的强制。

总之，微软需要处理好这其中的关系，必要时可能需要设置专门的键鼠服务器。

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