【中关村在线新闻资讯】12月20日消息， 昨天教育部官网发布消息，华中师范大学国家语言资源监测与研究中心正式发布了2017年度十大网络流行语。这些网络流行语主要来自于电影、电视综艺节目，或者直播平台。



2017年度十大网络用语发布：freestyle等上榜（图片来自于谷歌）

2017年度十大网络用语依次为：“打call” “尬聊”“你的良心不会痛吗？”“惊不惊喜，意不意外”“皮皮虾，我们走”“扎心了，老铁”“还有这种操作？”“怼”“你有freestyle吗？”“油腻”。

以下是十大网络用语的官方解释：

打call

常用于“为XX打call”这样的句式，意思是为XX加油、呐喊。该词并不是指打电话，而是一种应援文化，即台下的粉丝在演唱会上跟随音乐的节奏，按一定的规律，用呼喊、挥动荧光棒等方式，与台上的表演者自发互动。随着某选秀节目的播出，打call一词大火，一般用来表示对某个人、某件事的赞同和支持。

尬聊

尴尬的聊天，气氛陷入冰点。该词由“尬舞”一词衍生而来，有强行聊天的意思。对于有些人来说，好好聊天实在太难，碰到一个不会聊天的，分分钟把天聊死，但情景所需又必须聊天。这一般是因其中一方不太会交流，或者谈话时心不在焉，而造成双方交流不畅。

你的良心不会痛吗？

有网友在社交媒体上发文，称杜甫一生为李白写了十五首诗，但李白回应他的诗作甚少，却写了一首《赠汪伦》。于是，很多网友责问道“李白，你的良心不会痛吗”。此语后来随着“鹦鹉兄弟”系列表情包迅速走红，一般用于嘲讽和吐槽别人。

惊不惊喜，意不意外

该词语最早出自香港电影《家有喜事1992》中两位主人公间的一段经典对白，意思是事情发生了意想不到的转折，常常用来调侃一些比较具有戏剧化反转的剧情。

皮皮虾，我们走

该说法源于某游戏中玩家之间的聊天惯用语，2017年被网友们改造成“皮皮虾，我们走”，后又衍生出“皮皮虾，我们回来”“皮皮虾，我们倒走”等说法，并因令人捧腹的配图表情而在网络上走红，多用于论坛、聊天等场景。

扎心了，老铁

该说法最早出现于某直播平台的弹幕当中。“老铁”在中国北方方言中是“哥们儿”一词的别称，而“扎心”则是指内心受到了极大的打击和刺激。该词语的主要意思是向朋友诉苦或抱怨自己内心受到的伤害。

还有这种操作？

该说法最初出现在电竞游戏圈，用于吐槽或赞扬一些让人大跌眼镜的游戏操作方式。后用来形容一些让人无法理解、不按常理出牌的处理事情的方式。

怼

表示心里抵触、对抗，《新华字典》中的解释为怨恨。现在网络上使用，表示用言语回应或行动反击等含义。这从侧面反映出新一代年轻人勇于表达想法、敢于说出不满的人生态度，也说明我们的社会变得越来越包容和多元。

你有freestyle吗？

freestyle是即兴表演的意思，比如在嘻哈音乐比赛中选手常常会临场发挥，作词表演一段说唱。此语因吴亦凡在说唱综艺节目《中国有嘻哈》中屡次提起而火遍网络。

油腻

“油腻”是对某些中年男子特征的概括描述，这些特征包括不注重身材保养、不修边幅、谈吐粗鲁等。该词语最早来源于微博，后因作家冯唐撰写的《如何避免成为一个油腻的中年猥琐男》一文大火，并引发各种讨论。该词语现多被网友用来自嘲。

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