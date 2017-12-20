马云盯上二次元！传阿里拟投资A站估值10亿

【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，来自《财经》报道，云锋基金正与弹幕视频网站AcFun（A站）洽谈新一轮融资重组，估值10亿人民币左右，拟通过投资实现阿里巴巴（云锋基金+合一集团）对A站的控股。



传阿里拟投资A站估值10亿（图片来自新baidu）

截至发稿前，A站方面尚未对此事进行回应。自成立以来，A站先后获得了合一集团、软银中国、中文在线等机构的投资。2015年8月，A站宣布获得优酷土豆A轮融资5000万美金。一年后的2016年11月，A站再宣布获得A股上市公司中文在线投资，中文在线拟以现金出资2.5亿元认购其13.51%股权，A站在本轮的投后估值达到了18.5亿。

根据当时的公告，中文在线入股后，奥飞娱乐总裁蔡冬青仍为A站第一大股东，而持股比例降至54.77%，原第二大股东土豆文化持股比例降至13.23%，中文在线持股达13.51%，超越土豆文化成为A站第二大股东，A站首席财务官毛智海持股降至2.21%，A站首席执行官刘炎焱持股降至1.47%。

这次如果这次云锋基金将以10亿元人民币左右的估值，对A站进行重组成功，则占股将超过20%。最终，合一集团与云锋基金在A站所占股份一共将超过50%，简洁上阿里巴巴成为A站的控股股东。





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