Win10.5预览版发布：时间轴等功能统统都有

【中关村在线新闻资讯】12月20日消息， 微软今天终于推送了Windows 10快速预览版更新，版本号Build 17063。

据了解，Build 17063是一次非常重大的更新，带来了万众期待的“Timeline(时间轴线)”功能，另一个超级新功能“Sets”则还需要一些时间准备。



Win10.5预览版发布（图片来自baidu）

具体新功能如下：

1、“Timeline”采用增强型的卡片式任务视图，支持搜索，可以记录从开机之后电脑/iOS/Android设备（纽带是微软账号或者Cortana/Edge等）的活动程序，实现一键继续/回退。微软称，今后，用户不用为自己是否进行保存工作而担心了。

此外，小娜也会在适当的时候提示你可能有未完成的任务。

Timeline的打开方式就是原来的“任务视图”按钮，而任务视图则可以借助Windows键+Tab开启。

2、Edge提升，包括夜间模式改进、视效更流畅、书签管理更加统一、离线页面也可以推送通知、支持扩展各式的网页流媒（如维基常用的.ogg）、精准触控板的手势提升

3、“Sets”会在部分会员的电脑上现身，但仅是一个实验性的特性，还有很多改进工作。微软也透露，“Sets”最终推出时会改名。

“Sets”将极大增强Edge、Office等应用的生产力，即可以在Edge的新标签中直接打开Office文档、无缝嵌套，换言之，Office也可以直接开新标签进行网页内容操作。

4、小娜提升，包括记事本新的UI、语音控制音乐播放功能增强等

5、Windows Shell提升，开始菜单、操作中心等均引入以毛玻璃、自动隐藏/弹出滑动按钮为代表的Fluent design（流畅设计语言）；通知允许保存草稿、断点继续；开始程序首字母查找对中文、日语、汉语优化，拼音也嵌入字母，更快速定位。

6、人脉功能改进

7、截图工具加入在绘图3D中编辑选项

8、Windows设置改进，包括新的视图（图标和字并排）、账户安全设定、高分屏支持优化（包括模糊自动修复、强制高DPI代理等）、键盘视图调整、时区和语言调整。

9、Windows Defender改进

10、Windows子系统体系（Linux,WSL）改进

11、新的开发者工具

12、Win32程序使用摄像头也能提示和干预了

13、输入法改进等等。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Win10.5预览版发布：时间轴等功能统统都有http://news.zol.com.cn/671/6714256.html