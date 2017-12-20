苹果店员告诉用户不要用充电宝，真正原因被网友发现了

充电宝我们日常中用的可以说非常多，几乎人手一个，出门在外为数码设备提供电量也非常方便，尤其苹果设备，旧型号的手机使用时间较长以后电池损耗，续航下降，外加苹果手机本身电量并不大，所以用充电宝可以提供多次电量循环次数，然而这一做法却被苹果的店员叫停。



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据网友介绍，苹果店员告诉用户不要使用充电宝充电，具体原因是这样做对手机的电池不好，会影响手机电池的健康度，苹果建议用官方提供的适配器进行充电，当然这一说法也没有什么问题，毕竟最近苹果也被爆出由于电池老化问题而造成手机变卡，苹果对电池问题也更加小心翼翼。



某型号的移动电源

不过聪明的网友可不这么认为，不仅觉得自己经常使用充电宝并没有什么问题，而且认为苹果之所以不让用户使用充电宝是因为苹果还没有发布官方的充电宝，这一说法也不是没有道理，苹果的配件产品一直是样子货，而质量上却不敢恭维，比如最常用的手机数据线，总是用没多久就会开裂，而官方的价格又贵得离谱，如果买别的品牌的线又会被告知不安全等等因素。



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笔者认为，苹果应该对手机电池的耐久度进一步优化，并且能够提供电池容量更大的设备，续航长了，用充电宝的机会也就少了，苹果也不用为用户瞎操心了，同时，笔者也期待着苹果官方移动电源的到来。

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