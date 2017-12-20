苹果国行iMac Pro开卖：顶配售价超10万

【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，国行版苹果iMac Pro也正式开卖。从苹果官网公布的信息来看，标准版国行iMac Pro售价39488元人民币，发货时间为两周左右。







苹果国行iMac Pro开卖（图片来自baidu）

苹果官网显示的信息，如果iMac Pro全部选择最顶配，加上键鼠触控板套装、VESA壁挂支架以及Final Cut Pro X/Logic Pro X软件，国行价格为105532元人民币，发货时间为6-8周。



配置方面，iMac Pro在一体机的身材内整合了工作站级配置，其中屏幕为27寸5120×2880 5K显示器，支持10亿色彩、DCI-P3广色域；处理器全线配备Intel最新的Xeon W系列(桌面i9系列的源头)，包括八核心3.2-4.2GHz、十核心3.0-4.5GHz、十四核心2.5-4.3GHz、十八核心2.3-4.3GHz。

显卡标配AMD Radeon Pro Vega 56 8GB HBM2，可选配Radeon Pro Vega 64 16GB HBM2；内存标配四通道32GB DDR4-2666 EC，可选配64GB、128GB；固态硬盘标配1TB，可选配2TB、4TB。

另外，该机标配深空灰色带数字小键盘的妙控键盘、深空灰色妙控鼠标2，还可选深空灰色妙控板2。



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