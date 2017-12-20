滴滴3亿元拿下支付牌照，已获央行批准

12月18日晚，滴滴3亿元拿下“一九付”100%股份，成为了目前唯一获得支付牌照的网约车平台。

高鸿股份正式公告：关于公开挂牌转让下属子公司的进展公告，公告显示公司下属子公司同意北京高阳捷迅信息技术有限公司转让北京一九付支付科技有限公司全部股权，本次股权转让的交易价为3亿元。“一九付”100%的股份转让与上海时园科技，后者则正是滴滴出行科技有限公司的唯一股东。



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滴滴相关负责人表示，此次收购是为了服务于滴滴出行场景，提升司乘体验，然而笔者认为这一步滴滴其实有着更深远的布局。

一、降低成本

作为滴滴股东方的阿里及腾讯，同时也是其支付渠道的提供商。目前滴滴客户端的支付方式有：支付宝、微信、QQ钱包。滴滴的每一笔支付业务都需要向第三方提供0.5%-3%是手续费。获得支付牌照后，滴滴可以有效地降低这项成本。



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二、资本操作

众所周知，像支付宝/微信等移动支付平台都有类似余额宝这种的货币基金理财产品，鼓励金等玩法更是大大增加了用户粘合度。若滴滴的支付平台在司机的结算、乘客的车费等方面做一些优惠奖励举措，相信将出行这一部分资金”留存“下来并非难事。

滴滴目前拥有着庞大的用户体量，可以独立去做很多事情。完成此次收购之后，其不仅打通了出行支付场景同时也可以在相关业务上进行更多延伸。

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